Will Ospreay | Lite MJF Britt Baker nel backstage? Una roba ingigantita

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nelle scorse settimanesi è vista comminare una breve sospensione a causa di unanelcon MJF, notizie filtrate che nelle ore si sono arricchite di particolari più o meno reali. Commenti disu MJF carpiti dalla fidanzata Alicia Tout, che avrebbero poi portato il campione Americano a chiedere spiegazioni alla DMD fino a colpire con un pugno il muro dello spogliatoio. Con i toni che si alzavano è stato detto che ancheè intervenuto per calmare la situazione. L’inglese nelle scorse ore ha fornito la sua versione nel corso di un’intervista “Non ci si può voler bene tutti” Queste le parole diintervistato da Joseph Staszewski del New York Post: “È una delle storie più ingigantite che abbia mai visto in tutta la mia vita. Sto solo cercando di unire le persone come una squadra. Questo è tutto ciò che posso dire.