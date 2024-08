Usa 2024 Harris accetta nomination dem

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 7.00 "Nell'unità c'è la nostra forza () mostriamo al mondo chi siamo, e cioè il Paese delle libertà, delle opportunità e di possibilità senza fine". Così la candidata dem,ndo la.Sarò la "presidente di tutti". "Garantirò che l'America avrà la più possente forza armata al mondo",ha detto. "Voglio che l'America e non la Cina vinca la competizione" per guidare il mondo. Impegno a "stare fermamente con l'Ucraina" e la Nato, e per "il diritto di Israele di difendersi", ma ora "accordo per il cessate il fuoco a Gaza".