Temptation Island presentata la prima coppia | chi sono Diandra e Valerio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ieri Filippo Bisciglia ha annunciato l'inizio delle riprese della nuova stagione di, che dovrebbe partire dal 10 settembre su Canale 5 (QUI tutti i dettagli), e quest'oggi lo staff del reality show ha già presentato ladella nuova edizione. I primi protagonisti di questa nuova avventura nel viaggio dei sentimenti si chiamano. Loro stanno insieme da 7 anni e mezzo, e convivono da 7. Il loro rapporto è solido e collaudato, tuttavia, nell'ultimo periodosorti dei problemi in quanto lui vorrebbe dare luogo ad un salto di qualità , trasferendosi in un'altra città . Questo, però, implicherebbe un cambio radicale per la sua compagna, che attualmente svolge a Roma un lavoro di prestigio. Già da questo video si percepisce che questapotrebbe dare grandi soddisfazioni ai telespettatori.