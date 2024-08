Se un albero cade in una foresta la recensione | la serie thriller coreana che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Se unin una(The Frog) è solo l'ultimo arrivo dalla Corea a livello seriale ma si distingue dai precedenti titoli per il mix peculiare di dramma e mystery, partendo da una teoria filosofica. In streaming su Netflix. Una domanda, sempre la stessa, apre ognuno degli otto episodi di Se unin una, lasuddisponibile in streaming su Netflix. Quella domanda, detta ogni volta in voice over da uno diverso tra i protagonisti, proviene dalla teoria di Berkeley, un filosofo che volle mettere in discussione i principi della scienza e della materia: per lui gli oggetti esistevano solo se percepiti. È sulle linee sottili di questa teoria che si muove questa nuova storia che viaggia su linee narrative sorprendentemente intrecciate e che lavorano di profonde suggestioni, visive e sonore. Due piani temporali