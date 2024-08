Per me è stata estate una de me**a! Devo fare il terzo intervento per riacquistare un po’ la vista | Mara Venier si sfoga sui suoi continui problemi di salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una bruttaper. “De”, la definisce la conduttrice che racconta a Dagospia idi: “Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora nealtri tre sperando diun po’ la“, ha spiegato lo storico volto di “Domenica In”. Lo scorso 8 agosto si era mostrata sui social con una benda all’occhio, una foto che la ritraeva in compagnia del dorrore Andrea Cusumano, luminare di oftalmologia. “Questa è la verità prima che si dicano cose non vere – ha aggiuntoche ha scelto di intervenire in prima persona per evitare fake news e speculazioni -. È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”.