Pacchetto per FC 25 | SBC Creazione Campionato le istruzioni per riceverlo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Completa la SCR aggiornamentoPre100 volte per ottenere Lucy Bronze FUTTIES e un82+ x5 da riscattare in Ultimate Team del prossimo anno! Premi non scambiabili. Per completare la SBC aggiornamentoavete 21 giorni e vi serve una rosa 4-4-2 con almeno un giocatore oro raro. Per ogni completamento riceverete 1x 80 +3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Ogni gruppo di 10 avrete un ulteriore premio come segue: 10 completamentiCompleta la SCR aggiornamentoPre10 volte.Premio: 1x 84+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 15 completamentiCompleta la SCR aggiornamentoPre15 volte.Premio: 1x 83+ X5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 20 completamentiCompleta la SCR aggiornamentoPre20 volte.Premio: 1x 83+ X3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.