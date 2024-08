Ora è ufficiale | El Bilal Touré vola in Germania è un nuovo giocatore dello Stoccarda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024)). Mancava solo l’ufficialità, che non si è fatta attendere: Elè un. L’Atalanta incasserà dalla sua cessione 4 milioni per il prestito oneroso e 18 (più altri due di bonus) per l’obbligo di riscatto, esercitabile in base al verificarsi alcune condizioni. In più, i nerazzurri si riserveranno anche il 15% su una futura rivendita. Cala così il sipario su un rapporto mai veramente decollato, nonostante l’ex Almeria fosse sbarcato a Bergamo come l’acquisto più oneroso della storia del club. La parentesi orobica di Elconta 17 presenze complessive tra tutte le competizioni, di cui solo 3 da titolare, con 3 goal e 1 assist messi a referto. In bocca al lupo per la tua nuova avventura @El9 Good luck on your new adventure, #El! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/miszDODJOh — Atalanta B.C.