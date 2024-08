Omicidio di Terno perchè Sharon è uscita così tardi quella sera?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024)d’Isola. PerchéVerzeni èlain cui poi è stata uccisa? È una delle domanda a cui stanno cercando di dare una risposta gli inquirenti che indagano sulla misteriosa morte della 33enne did’Isola, accoltellata per strada nella notte del 30 luglio. Dagli accertamenti dei giorni scorsi non erano emersi elementi che potessero far pensare che avesse un appuntamento con qualcuno, ma giovedì mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo sono tornati nel quadrilocale al primo piano del civico 28 E di via Merelli in cui la ragazza viveva con il compagno Sergio Ruocco per un rapido sopralluogo. Ad accompagnarli nella casa, sotto sequestro dal giorno del delitto, lo stesso idraulico 37enne con indosso la tuta bianca della scientifica come i due militari che sono entrati con lui.