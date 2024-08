Morire a 22 stritolato in un macchinario felice di avere un lavoro Che cosa è successo? Chi ha sbagliato?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Monza, 23 agosto 2024 – “Quel ragazzo era un nostro cliente, veniva sempre qui da Cinisello Balsamo dove abitava a fare benzina con il suo motorino. Era cosìda quando lo avevano assunto, finalmente aveva ottenuto il permesso di soggiorno”. A parlare così è la titolare di una pompa di benzina nei pressi della via per Cinisello. Cresciuta negli anni al fianco della Corioni srl, l’azienda di servizi ambientali con esperienza quarantennale che si occupa di smaltimento dei rifiuti. L’azienda dove martedì pomeriggio un operaio di 22 anni di origine egiziana è stato risucchiato dal nastro trasportatore ed è stato. Morto sul colpo, il quindo dall’inizio dell’anno in Brianza. “Sono originaria dei El Salvador equi da 35 anni - continua dal distributore di carburanti - e i lavoratori della Corioni sono quasi tutti nostri clienti abituali.