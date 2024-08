Milan Fonseca | Col Parma gioca Okafor Mercato? Le squadre non sono mai prodotti finiti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 14:24:00 Calcio.com riporta quanto segue: Pauloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di: È stata la prima settimana intera con tutti i nuovitori aello. Come procede l’integrazione con la base storica della squadra? “La settimana è andata molto bene, siallenati molto bene. Abbiamotori di diverso livello, nonarrivati tutti allo stesso tempo. Abbiamo qualcuno vicino alla migliore condizione fisica e altri più lontani. È stata una bella settimana di lavoro”.Chi al posto di Morata,o Jovic? “Devo essere onesto, domani giocherà. Sarà una partita diversa. Vogliamo avere una capacità dire alto diversa rispetto a sabato col Torino.durante la settimana ha dato buone risposte, e le caratteristiche della partita vanno bene per le sue qualità. Domani giocherà Noah.