Megalopolis | le finte citazioni dei critici del trailer sarebbero state create con l' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ledeiinserite neldial centro delle polemiche sembra sianousando l'IA. Lionsgate ha interrotto ogni rapporto professionale con Eddie Egan, il consulente di marketing che aveva ideato ildiche conteneva delle falsedi famosicinematografici. Il video era stato rimosso nella giornata di mercoledì dopo che era stato fatto notare che le frasi inserite eranoinventate. L'errore compiuto Secondo le fonti di Variety, Lionsgate ed Egan non avevano intenzione di creare delle, ma non sonocompiuti i controlli adeguati sulle frasi. L'intenzione deldiera quello di dimostrare che le opere più conosciute di Francis Ford Coppola, come accaduto con la