MARLENE in concerto venerdì 23 agosto a Lignano Sabbiadoro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prosegue il calendario delSunset Festivalcon un nuovo importante appuntamento. Domani,23, a salire sul palco dell’Arena Alpe Adria saranno iKuntz, che porteranno nella città balneare l’unicoin Friuli Venezia Giulia del tour che celebra i 30 anni di “Catartica”, disco capolavoro per la band e per tutto il rock italiano. Ibiglietti per il, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito delSunset Festival, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del, dalle19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizioalle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.