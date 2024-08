Incubo catastrofe nucleare in Ucraina A rischio la centrale di Zaporizhzhia E si aspetta la mossa di Putin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladi Zaporizhizhia, la più grande d’Europa, è tornata a essere unper gli ucraini e per il mondo intero. Questo in seguito a una serie di bombardamenti russi che hanno portato l’impianto sull’orlo di un blocco energetico che potrebbe avere conseguenze disastrose. “Il degrado delladisi aggrava”, si legge infatti in un comunicato dell’Agenziaper l’energia atomica Energoatom. “Il sito è di nuovo sull’orlo del blackout“. Come spiega ancora l’Agenzia, “laè collegata alla rete elettrica da una sola linea. Se questa viene danneggiata, si verificherà una situazione di emergenza per la perdita di alimentazione esterna delle pompe che raffreddano i noccioli dei reattori e le piscine di combustibile”. Se accadesse, si rischierebbe una Chernobyl