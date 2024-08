Il ranking ATP degli italiani prima degli US Open | Sinner da numero 1 del mondo nove in top-100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gli USandranno in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre. L’ultimo Slam della stagione si preannuncia altamente spettacolare e glivogliono sognare in grande, a cominciare da Jannik, che si presenta all’appuntamento da1 dele cercherà di fare saltare il banco dopo aver alzato al cielo il trofeo a Cincinnati. Il fuoriclasse altoatesino ha già vinto gli Australiana inizio stagione e spera nel secondo Major della sua annata agonistica. Ma qual è ilATPUS? Già detto di Jannik, il secondo azzurro in graduatoria è Lorenzo Musetti, che occupa una pregevole diciottesima posizione. Matteo Arnaldi chiude la top-30, seguito da Flavio Cobolli (31mo) e Luciano Darderi (37mo).