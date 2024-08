I ReQueen infiammano la Sagra dell’Uva e del Vino a Cerveteri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – “Quella di ieri era solamente la prima sera, ma se questi sono i presupposti la 61esima edizione dellae deldei Colli Ceriti sarà una festa davvero da ricordare. Una Piazza Santa Maria gremita all’inverosimile per il concerto dei ‘’, la cover band dei leggendari Queen, una Piazza dele dei Sapori, allestita quest’anno per la prima volta in assoluto in Piazza Aldo Moro, che sin dall’apertura ha fatto registrare un numero di presenze importanti e soprattutto tante famiglie e giovani tra gli stand e il Centro Storico. Dall’apertura della, avvenuta come sempre in Piazza Risorgimento con la Fontana del Mascherone da cui ha iniziato a sgorgare, fino a tarda sera, perè stata davvero una serata straordinaria.