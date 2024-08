Guida per chilometri contromano e travolge un’altra auto choc in autostrada

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

ubriacosull'strada fino allo schianto con. Un 42enne, originario di El Salvador, nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, ha imboccato l'strada A1 al casello "Basso Lodigiano", in direzione Bologna. Solo che con la sua Ford Puma, invece di proseguire nel senso di marcia corretto, ha fatto inversione girando in direzione Milano. In questo modo l'uomo si è ritrovato a viaggiare in direzione opposta a quella di marcia schivando i mezzi diretti verso Piacenza e seminando il panico. L'uomo, residente a Gaggiano in provincia di Milano, ha proseguito la sua folle corsa per circa 6fino a schiantarsi controFord su cui viaggiava una donna di origini cinesi residente a Castel San Giovanni, nel Piacentino.