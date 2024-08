Gasperini sempre più nella storia | superati i 550 punti con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Dea parte forte in campionato e da subito si rende protagonista con lo 0 a 4 di Lecce . Gli interpreti cambiano, ma l’uomo al timone rimane lo stesso e non finisce di stupire: Gian Piero, alla sua nona stagione con, èpiù l’uomo dei record. Dopo l’ultimo sonoro successo in terra salentina, il tecnico di Grugliasco, ha tagliato il traguardo per entrare nell’olimpo dei grandi: è il quinto allenatoredella Serie A in grado di raggiungere quota 550conquistati con una sola squadra.