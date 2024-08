Fiumicino interventi di pulizia nei pressi delle scuole | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Il Comune diha emesso due Ordini di Servizio finalizzati a garantire laed il mantenimento del decoro urbano, con particolare attenzione alle aree limitrofe agli istituti scolastici ed alle strutture pubbliche, in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico 2024-2025. Ordine di Servizio n.81/2024:Caditoie Stradali L’intervento, che inizierà il 26 agosto 2024, sarà eseguito neidei seguenti plessi scolastici e aree di particolare importanza:Asili Nido: Il Girasole, L’Anatroccolo, L’Allegro Ranocchio, Il Delfino Curioso, L’Isola che non c’è, Il Pagliaccetto, Piccoli Passi, Raggio di Sole.dell’Infanzia Comunali: Il Faro Incantato, Lo Scarabocchio, L’Aquilone, La Scatola Magica, La Giostra, L’Arcobaleno, La Coccinella.Istituti Superiori: I.S. Paolo Baffi, Leonardo Da Vinci, I.I.S Paolo Baffi, I.S.