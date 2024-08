Chi era il marito di Sophia Loren Carlo Ponti | Unico amore della mia vita senza di lui non facevo nulla

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)a breve compirà 90 anni: 70 anni di carriera, due Premi Oscar, cinque Golden Globe. Personalità iconica, professionista inarrivabile, bellezza mediterranea desiderata da tutto il mondo. La donna forse più amata dagli italiani, almeno per certi anni, che dovettero invidiarepietà. Il produttore cinematografico la notò giovanissima a un concorso di bellezza e la sposò per procura in Messico nel 1957: una storia anche tormentata, almeno all’inizio chiacchierata, lunghissima, fino alla morte di lui., dopo aver notatoa un concorso di bellezza, le offrì un primo contratto e le consigliò di usare un nome d’arte, quello con cui girò i primi film di successo al fianco di Alberto Sordi. Lui aveva 38 anni, lei ne aveva 16. “Devo ringraziare mioe De Sica. Ho cominciato dal niente.