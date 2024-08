Biblioteca occhiolino ai ragazzi Nuova area giovani e spazi relax

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024), arriva l’. Sarà inaugurato il prossimo 26 agosto loo attrezzato con un nuovo arredo per adattarlo alle situazioni che cambiano e che sono in continua evoluzione. L’è stata progettata nel soppalco, inserendola tra le due già presenti (e adulti). Gli studenti potranno trovare unoo appositamente allestito per loro sia per lo studio, che per il. In tutto sono stati installati cinque tavoli elettrificati per lo studio per un totale di 24 posti, divisi da pannelli fonoassorbenti su ruote, in modo da poter essere utilizzati a piacimento nel caso di studio collettivo. Sul fronte: attraverso un sapiente gioco di utilizzo deglisono state realizzate due nicchie dotate di librerie a semicerchio, tavolini tondi e poltrone comode dove poter affondare, leggere, chiacchierare.