Basso rendimento algoritmo multa rider

(Di venerdì 23 agosto 2024) 12.55 L'di Just Eat sanziona iper "low performance" () e la Cgil toscana protesta. "E' inaccettabile. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e sicurezza e le pause non sono tempo perso. Sono necessarie,specialmente con con la calura estiva",dice il sindacato Ai lavoratori e lavoratrici Just Eat sono state recapitate contestazioni sulla base di un. "Dopo un periodo di corrette relazioni industriali, spiace constatare un regresso nelle condizioni lavorative".