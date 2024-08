Ariana Grande fuori una versione deluxe dell’album di debutto My Everything

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) In occasione del decennale dalla sua pubblicazione,pubblica unaMycelebra un decennio del suo album di successo multiplatino, My, e festeggia l’anniversario pubblicando una nuovadel disco, disponibile in digitale e vinile, My(Tenth Anniversary Edition) che include due brani mai rilasciati prima su vinile e in una nuova variante rosa, disponibile da oggi in preorder sullo Shop Universal. Inoltre, per l’anniversario del progetto, l’artista ha aggiunto due canzoni completamente inedite: Too Close e Cadillac Song. My(Tenth Anniversary Edition) tracklist 1. Intro 2. Problem 3. One Last Time 4. Why Try 5. Break Free 6. Best Mistake 7. Be My Baby 8. Break Your Heart Right Back 9. Love Me Harder 10. Just A Little Bit Of Your Heart 11. Hands On Me 12. My13.