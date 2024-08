Agnello vuole le panchine dello stadio del Conero Ma sono del Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Domani l’Ancona di Gadda gioca la prima gara ufficiale in Coppa a Recanati, ma dall’altra sera, dalla partita contro i Portuali, in città si parla anche e soprattutto dell’ultimo blitz degli emissari di Francescoarrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso al Del, presente anche la Digos, per recuperare quanto di loro proprietà, reclamando poltroncine,, arredi vari, compresi quelli della sala stampa, materiale da campo e anche i pulmini che però non sarebbero i loro.