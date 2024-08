A San Gregorio Magno è tempo di Baccanalia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Domenica 25 agosto si celebrerà a San(Sa) la “Patan C’nzuat”, il piatto tipico del territorio al quale è stato attribuito la Denominazione Comunale. L’evento è inserito nel programma della 31ma edizione di. Lo show cooking dedicato alla “Patan C’nzuat” sarà preceduto da un convegno sul futuro delle comunità rurali. L’appuntamento è fissato a partire dalle 20 in via Bacco al cospetto della Commissione De.Co. del Comune di Sanpresieduta dall’assessore Piero Simoniello e composta dal professor Vincenzo Peretti, dall’agronomo Giuseppe Russo, dai rappresentanti del territorio Gerardo Frunzi, Vito Alexandro Freda, Gennarino Robertazzi, Rosario Cavallo e dal giornalista Quintino Di Vona. “La prima serata dell’evento– dichiara Simoniello – ha già fatto registrare, in termini di presenze, numeri importanti: oltre 5.000 presenze.