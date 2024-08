Virus Zika sospetto contagio a Melzo | ricoverata una donna tornata dall' estero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Febbre alta e sintomi sospetti al ritorno da un viaggio all’. Una melzese è statain ospedale a Milano per il. In città scatta ora il protocollo sanitario di Ats: primo e probabilmente unico step una disinfestazione straordinariae zanzare, già eseguita l’altra notte. L’ordinanza sindacale è stata emessa’assessore Giuseppe Alchieri nelle veci del sindaco e l’intera procedura è stata monitorata dal comandante della polizia locale Ugo Folchini. La malattia da, parente alla lontana della febbre gialla o della Dengue, è tipica delle zone tropicali e si trasmette all’uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes. La diffusione è segnalata, attualmente, in tutta l’Africa, nel Sud e nel Sud Est asiatico, nell’America centrale e meridionale, nei Caraibi e in alcune isole del Pacifico.