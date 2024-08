US Open un giocatore francese vittima di una truffa | si presenta in campo ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ha dell’incredibile la storia avvenuta nei giorni scorsi a Flushing Meadows in occasione delle qualificazioni per gli US2024, ultimo Slam della stagione. Il protagonista della vicenda (suo malgrado) risponde al nome di Jules Marie, un tennistanoto anche come youtuber (il suo canale ha oltre 100 mila iscritti) e content creator tornato ormai a tempo pieno nel circuito grazie ad una campagna di crowdfunding 8 anni dopo essersi ritirato. Il 32enne transalpino, che vanta un best ranking di n.203 (posizione raggiunta lo scorso 4 marzo), occupava la 231ma piazza ATP al momento della chiusura dell’entry list per il tabellone cadetto di New York. Marie, secondo alternate a ridosso delle qualificazioni, ha deciso dunque di volare negli States in attesa di un eventuale ripescaggio in extremis.