Inter-Lecce Inzaghi medita qualche cambio | un’ipotesi a destra – Sky

(Di giovedì 22 agosto 2024) Verso, seconda partita di campionato per i nerazzurri. Simone, dopo il pari beffardo di Genova,. Apossibile un rientro. ULTIME – Oggi l’si è allenata ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Inoltre, domani i nerazzurri cambieranno location di allenamento. Rispetto alla partita contro il Genoa, pareggiata per 2-2,potrebbe cambiare qualcosina. Soprattutto a, il tecnicoistaun. Scalpita infatti Benjamin Pavard, che incalza Yann Aurel Bisseck. Il tedesco, dopo l’errore di Genova, rischia la panchina per il francese. Per il resto, racconta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, bisogna aspettare la vigilia.