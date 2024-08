Ibiza la 19enne Emma Ramsay cade dal balcone dell’hotel e muore sul colpo Indagini incorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024), 19 anni, era in vacanza acon le sue amiche. Una serata di festa e allegria si è trasformata in tragedia.è caduta daldel suo hotel ed è morta sul. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 3, nell’hotel Vibra District, situato nella zona di San Antonio.Leggi anche: Ragusa, 18enne a cavallonell’impatto con un’auto. Ferito anche il conducente La giovane, originaria di Hamilton, in Scozia, aveva trascorso la serata nei locali dell’isola, come dimostrano i video che aveva postato sui social. Si vedevasorridente, felice, mentre ballava con le sue amiche. Poche ore dopo, però, la tragedia. La ragazza si è sporta troppo daled è caduta nel vuoto. “Era il mio angelo” I soccorsi sono arrivati subito, ma pernon c’è stato nulla da fare.