Guerra Conte-Grillo la scissione nel M5s non è più un tabù

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Nel braccio di ferro interno al Movimento Cinque stelle in vista della Costituente, Giuseppemette in gioco tutto, anche la sua leadership.tiene il punto su tre capisaldi storici: nome, simbolo e limite di mandati. Il rischionon viene escluso da nessuna delle parti all'esito di una rottura insanabile, con l'inevitabile coda di ricorsi e carte bollate. L'attuale gruppo dirigente, e non solo, è compatto intorno ae tra i 'reduci' del Movimento delle origini decisi a dare battaglia c'è chi pensa che il garantesi sia mosso con qualche ritardo di troppo. Di sicuro, nel Movimento 5 stelle ognuno rivendica l'originalità del progetto in vista della Costituente di metà otobre lanciata ufficialmente da. I nodi principali, al momento, sono le regole e soprattutto il tetto dei due mandati per gli eletti.