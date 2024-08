Giro di Germania 2024 Milan concede il bis | vittoria nella prima tappa in linea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’è il bis di Jonathansulle strade deldidopo lanel cronoprologo di ieri. Oggi il 23enne corridore friulano della Lidl-Trek si è imposto in volata anchein, la Schweinfurt-Heilbroon di 176 chilometri, precedendo in volata il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe) ed il tedesco Max Kanter (Astana Qazaqstan Team).resta quindi al comando della classifica con 9? di margine su Meeus e 11? sul danese e compagno di squadra Mads Pedersen. Domani è in programma la seconda frazione della corsa tedesca, la Heilbroon-Schwabisch Gmund di 174,6 chilometri. “E’ stata dura dall’inizio. Penso che Amanuel (Ghebreigzabhier ndr) abbia fatto un grande lavoro, ma tutto il team ha dato il massimo. Per noi è unamolto speciale.