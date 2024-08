Giorgia e la Trattoria Meloni | l' impensabile trionfo albanese che farà impazzire di rabbia la sinistra italiana | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un anno fa le vacanze di lavoro diin Albania avevano tenuto banco a livello politico e di gossip, con tanto di premier che aveva deciso di ripagare a nome dello Stato italiano la bravata di alcuni connazionali che erano scappati da un ristorantesenza pagare. Si era poi scatenata la polemica relativa all'accordo con il collega di Tirana Edi Rama sul centro per migranti che Palazzo Chigi ha chiesto di costruire in territorio. Mentre lanostrana sbraitava, nell'ex "succursale" dell'Unione sovietica dall'altra parte dell'Adriatico, a un tiro di schioppo dalla Puglia, scoppiava la-mania, un po' come in India. Doppia beffa, perché alla guida del Paese c'è peraltro uno come Rama, appunto, di centroe almeno sulla carta alleato del Pd.