Cinque feriti nello scontro fra ambulanza e auto a Firenze

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Incidente tra un’e un’, nel quartiere di Novoli, tra viale Guidoni e via Torre degli Agli. È successo giovedì 22 agosto: il mezzo di soccorso stava entrando in città a sirene spiegate su viale Guidoni, quando si è scontrato con una Toyota Yaris che avanzava da via Torre degli Agli. Nelosono rimastientrambi i conducenti dei veicoli e alcuni degli occupanti. Sul posto il 118 ha inviato altri mezzi di soccorso che hanno trasportato i pazienti in ospedale. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Careggi un 28enne in codice rosso e una donna di 84 anni in codice giallo; in codice verde una donna di 78 anni, una ragazza di 18 anni e un uomo di 55 anni. Nonostante il restringimento della carreggiata al fine di poter effettuare i soccorsi e i rilievi, non ci sono state grosse conseguenze sulla circolazione.