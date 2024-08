Champions League nel nuovo al Gewiss Stadium ecco i miniabbonamenti | tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Si inizia venerdì 23 agosto alle 10, con la fase di prelazione dedicata agli abbonati alla Serie A: saranno presto in vendita i mini abbonamenti alla prima fase della2024/2025 che l’Atalanta giocherà nel “. La prima giornata è prevista il 17-18 settembre: entro quella data l’impianto sarà completamente rinnovato. I mini abbonamenti saranno validi per le quattro gare casalinghe della prima fase della massima competizione europea, che quest’anno si è rimessa acon unavvincente format. Per la campagna abbonamenti europea l’Atalanta rilascerà gli abbonamenti in modalità digitale, su Fidelity Card Atalanta-Dea Card in corso di validità, o tradizionale (ex voucher), solo nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini. La fase 1, quella dedicata agli abbonati in campionato, si svolgerà dalle 10 del 23 agosto fino al 26.