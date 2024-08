Carboni l’Inter lo saluta di nuovo! Dopo il River Plate c’è il Venezia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) A un mese dall’arrivo al, Francofa dietrofront e torna al. Nel futuro del giovane calciatore adesso c’è il: la trattativa è in chiusura. DIETROFRONT – Ore di mercato particolarmente burrascose per quanto riguarda Franco. Il giovane esterno, cresciuto nel settore giovanile del, poco più di un mese fa era approdato al. Lì era stato fortemente voluto da Martin Demichelis, l’allenatore del club di Buenos Aires che, però, è stato esonerato. Questo, e il conseguente arrivo in panchina di Marcelo Gallardo, potrebbe aver cambiato le carte in tavola per, trasferitosi dalalper 500 mila euro, con una clausola di acquisto a 4 milioni di euro e riacquisto a 12, valida fino al 20027.