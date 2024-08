Calcio Paulo Dybala ai saluti | in Arabia per 75 mln in 3 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) –ha raggiunto l’intesa economica con l’Al-Qadsiah. L’argentino ha detto sì a una proposta da 75 milioni di euro per tre. Incontro nella serata di ieri (mercoledì 21 agosto) tra la Roma e il club arabo per arrivare a un accordo sul prezzo del cartellino, che dovrebbe essere da circa 3 milioni di euro. Parti vicine, ma ultimi aspetti ancora da sistemare. L’addio è davvero a un passo, con la “Joya” pronto a lasciare l’Italia dopo 12 stagioni consecutive tra Palermo, Juventus e Roma. L'articoloai: inper 75 mln in 3proviene da Ildenaro.it.