Bonus mamme? In Italia 1 donna su 5 lascia il lavoro dopo aver avuto un figlio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il governo Meloni dice di volere potenziare i, tutto quell’universo cioè (a dire il vero piuttosto piccino) che raccoglie piccoli aiuti alle donneche lavorano; che lavorano come dipendenti, s’intende, altrimenti niente. Sarebbe un ottimo segnale, di rottura, se davvero si andasse nella direzione di potenziare il ruolo delle donnene nel mondo del, di appianare i tanti gap esistenti rispetto alle condizioni degli uomini. Ma per farlo serve prima di tutto sostenere le famiglie che hanno figli. Senza questo, ogni tentativo di equilibrio di gender lavorativo diventa inutile. Secondo gli ultimi dati Inps appena pubblicati, ilmamma nei primi sei mesi del 2024 è andato a 627mila donne. Intanto, dal 2007, inil tasso di fecondità è rimasto sotto 1,5 figli per, nonostante l’introduzione di alcune misure, come l’Assegno unico.