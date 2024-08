Basket 3×3 | Italia femminile sconfitta dalla Francia nell’esordio agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si apre quest’oggi la 3×3 Europe Cup 2024, che sostanzialmente è equiparabile al concetto didella disciplina. L’è presente con la squadra, che però non riesce a vincere all’esordio. Arriva infatti laper 14-10 contro la, il che obbliga le azzurre a battere l’Ucraina alle 16:50 se vorrà passare il girone B (ma dipenderà dal risultato la natura decisiva di-Ucraina, che si giocherà ancora più tardi, alle 20:55). Ad aprire le marcature, dopo poco più di un minuto, è Consolinilunetta, ma in generale non si segna praticamente mai. Paget e Brochant portano lasul 3-1, ma nel frattempo le transalpine spendono quattro falli in due minuti. Si procede sul filo dell’equilibrio: sempre francesi avanti, ma è Consolini la vera trascinatrice azzurra e dopo 3’45” è 5-5.