Avellino coppia di neo sposi festeggia il matrimonio da McDonald’s | Perché qui? Siamo poveri – Il video

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’episodio risale a qualche giorno fa, ma è diventato virale in queste ore ilche ritrae imenti di unadi neopresso undi. Condiviso dalla pagina Facebook “Ci vuole Costanza”, nel filmato Michele e Ilary – originari di Montoro, un comune della provincia irpina – hanno spiegato la scelta insolita: «Lo abbiamo fatto». Al termine del party con gli amici sono stati, inoltre, distribuiti gadget del locale al posto delle bomboniere. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Montoro Salvatore Carratù: «Non è la primache ha scelto dire in un fast food, ma mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti on line – conclude il primo cittadino – e mi è stato riferito che laha poi riunito familiari e amici in un ristorante».