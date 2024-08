Agrigento il sindaco vieta la vendita di souvenir inneggianti alla mafia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bastache strizzano l'occhio a una sorta di esaltazione della. Ildine hato ladopo che in alcune vetrine dei negozi della centralissima via Atenea erano stati esposti alcuni oggetti ritraenti il classico stereotipo del siciliano vestito di nero, con la coppola e la lupara e con tanto di scritta 'u mafiusu'. Ma c'è anche la coppia, lui e lei su una macchina colorata di verde, bianco e rosso, con entrambi che portano sulle spalle il fucile a canne mozze. E ancora le statuine di padre, madre e figlio con didascalia 'famiglia mafiusa'. E così, come riporta Il Giornale di Sicilia, il primo cittadino della città dei Templi, Francesco Miccichè ha emesso un'ordinanza chela, da parte di coloro che commercianoturistici, di oggetti e rappresentazioni rievocative dellae dei mafiosi.