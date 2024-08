Agguato nella notte con giallo | Mi hanno sparato da un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unache si tinge di mistero quella di ieri ad Arluno, un enigma che ora pesa sulle spalle dei carabinieri chiamati a fare luce su quanto accaduto. Una cosa è certa: un uomo è rimasto ferito, colpito da un proiettile. Erano circa le 21 quando, in via Adua, all’incrocio tra la Sp 240 e la Sp 147, vicino a un supermercato, l’aria tranquilla della sera è stata squarciata da un allarme: unaria, un uomo a terra in gravi condizioni. In pochi minuti, le sirenerotto il silenzio della, mentre le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano si precipitavano sul posto. Ma una volta arrivati, si sono trovati di fronte a un vuoto angosciante: nessun ferito, nessuna traccia di quanto era appena successo. L’ombra del dubbio si è fatta più scura. Ma la storia non finisce qui.