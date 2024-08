Zielinski premiato da Inzaghi in Inter-Lecce Subito un esempio per i compagni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è tornato a disposizione di mister Simonee sarà arruolabile in occasione di, prima sfida a San Siro per lui. Come specificato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro nutre profonda stima per il centrocampista polacco che durante il suo percorso di riabilitazione ha sempre lavorato con serietà anche nei giorni di riposo. ABNEGAZIONE –è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione del suo tecnico per il prossimo impegno della squadra. Dopo essersi unito ai nuovi, l’ex centrocampista del Napoli haimpressionato per la sua dedizione. Nonostante i due giorni di riposo concessi alla squadra,, classe 1994, ha preferito presentarsi al centro di allenamento nerazzurro per continuare a lavorare e prepararsi al meglio.