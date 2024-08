Veliero affondato I sub cercano i corpi | | È come la Concordia Mistero sul disastro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alle 4 del mattino del 19 agosto, ilextralusso Bayesian è stato inghiottito dal mare in una bomba d’acqua di rara violenza. In un baleno, in appena un giro di orologio. Due telecamere di sorveglianza hanno catturato ogni istante di quell’incubo. Nel primo video, ilsi staglia maestoso in rada, una visione di tranquillità apparente sotto il cielo notturno. Improvvisamente, senza preavviso, una tromba marina si scatena. In pochi secondi, ciò che era un simbolo di grandezza viene ridotto a un giocattolo nelle mani della natura. Il, travolto dalle onde e dai venti furiosi, inizia a scomparire. Non c’è tempo per nessuna manovra, nessuna speranza di salvezza. Il video si interrompe bruscamente, lasciando solo il buio e il frastuono della tempesta a testimoniare il destino del Bayesian.