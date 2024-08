Torneo ’Città di Vignola’ L’Under 18 si arrende alla Reggiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024)2 SASSUOLO 1: Cacciamani, Zingone (39’ Maggiore), Ferretti, Biolchi, Silipo, Meringolo (46’ Paterlini), Fontanini, Mahrani, Sula (71’ Kljajic), D’Angelo (46’ Natale), Campaniello (46’ Tessitori). A disp.: Donelli, Agnesini, Pigati, Yamoah, Camara, Uhunamure. All. Centurioni Sassuolo: Mantini; Brown (51’ Scaldaferri), Appiah, Sibilano, Campani (88’ Pirruccio); Acatullo, Amendola (61’ Ardizzone); Gjyla, Frangella (80’ Goulart), Catania (61’ Papaserio); Chiricallo. A disp. Del Rio, Pracek, Piccirillo, Penta, Brugnoli, Belicchi. All. Gilioli Reti: 35’ D’Angelo, 65’ Gjyla, 73’ Kljajic Note: espulsi al 95’ Sibilano e Goulart, ammoniti Silipo e Sibilano Sfuma in finale il sogno del Sassuolo di mettere in bacheca il terzo trofeo "Città di Vignola" negli ultimi 8 anni.