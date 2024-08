Spal rinforzo a metà campo Preso Awua dall’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel bel mezzo della settimana che porta al debutto in campionato con l’Ascoli, un po’ a sorpresa lapuntella il centrocon Theophilus. Si tratta di un atleta nigeriano classe 1998 che la scorsa stagione ha giocato nell’Atalanta Under 23 ma che il direttore sportivo Casella conosce come le proprie tasche.infatti ha giocato nella Pro Vercelli da gennaio 2021 a gennaio 2022 collezionando 37 presenze nella squadra piemontese. È un acquisto a titolo definitivo (era di proprietà della Dea) quello compiuto dalla società di via Copparo che ha blindato l’ex atalantino con un contratto biennale. Ma chi è? Originario di Makurdi, è arrivato in Italia per disputare il torneo di Viareggio nell’edizione 2015-16 coi nigeriani dell’Abuja.