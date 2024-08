Sinner spunta la foto del fisioterapista con la mano fasciata che ha fatto assolvere il tennista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 10 marzo 2024, Jannikè in campo per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Sebbene non sia ancora il numero 1 del mondo – traguardo che raggiungerà qualche mese dopo, a giugno – il giovane altoatesino è in una forma straordinaria. Affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, vincendo in due set con un punteggio di 6-3, 6-4, segnando la sua 17esima vittoria consecutiva e avanzando agli ottavi di finale. Tuttavia, ciò che accade fuori dal campo in quella giornata si rivelerà cruciale nei mesi successivi. Mentredomina sul campo, sugli spalti dell’Indian Wells Garden è presente Giacomo Naldi,delitaliano dal 2022, con un passato nella Virtus Bologna di basket. Un dettaglio apparentemente insignificante passa inosservato: il mignolo dellasinistra di Naldi è fasciato con un cerotto o una piccola benda bianca.