Recuperati due corpi nel veliero affondato | erano dentro una cabina Interrogato per oltre due ore il comandate del Bayesian

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Duedei sei dispersi del naufragio dellunedì notte davanti a Porticello nel Palermitano, sono statidagli speleosub dei vigili del fuoco. I sub li hanno individuati dietro a mobili e materassi in una delle cabine al ponte inferiore della barca. Dei duenon si conosce ancora l’identità. Le ricerche degli altri quattro dispersi proseguono senza sosta con l’impiego di risorse navali, aeree e subacquee, coordinate dalla Guardia Costiera di Palermo. Sono state potenziate le indagini subacquee condotte dai sommozzatori dei Nuclei Sub Guardia Costiera di Napoli e Messina, che stanno operando anche con l’ausilio di un ulteriore veicolo subacqueo a controllo remoto (ROV – Remotely Operated Vehicle). Si tratta di un robot capace di operare sul fondale marino ad una quota fino a 300 metri e un’autonomia tra le 6 e le 7 ore.