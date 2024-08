Quinta tappa Vuelta 2024 | Bittner vince in volata

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È il giovane Pavelad esultare nella, da Fuente del Mestre a Siviglia di 177 km. Il corridore ceco ha beffatto dopo una lungail belga Van Aert e l’australiano Groves. Primoz Roglic si conferma in maglia rossa.: LA CRONACA La frazione odierna è stata molto tranquilla dopo la salita di ieri. Due spagnoli vanno al comando, Ibon e Juaristi, che si rendono protagonisti di una lunga fuga per poi essere ripresi dal gruppo in vista della preparazione allafinale. A spuntarla è statoche sfrutta alla perfezione il duello tra Van Aert e Groves per beffare il belga e tagliare il traguardo con un super colpo di reni. ORDINE D’ARRIVO 1-Pavel4:25:28 2-Wout Van Aert s.t 3-Kaven Groves s.t 4-Bryan Coquard s.t 5-Stefan Kung s.t 6-Corbin Strong s.