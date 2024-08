Polfer regionale cambio al vertice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024)aldella Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna. La Dirigente Superiore Annarita Santantonio (foto), da cinque anni alla guida del compartimento emiliano-romagnolo, è stata trasferita a Mantova dove diventerà Questore, a partire dal 3 settembre prossimo. Nello scacchiere delle nomine della polizia, si legge che ad arrivare in città sarà Angela Catapano, dirigente superiore della polizia finora a capo dell’omologo ufficio in Piemonte e Valle d’Aosta. Santantonio, 61 anni, di origine salentina, si congeda così dalla nostra città, dove, esattamente vent’anni fa, era arrivata in Questura, incominciando dalla guida del commissariato di San Giovanni in Persiceto. Dopo un periodo in Friuli, sempre alla guida della, nel marzo di cinque anni fa Santantonio era tornata a Bologna, assumendo la posizione diche ora lascerà.