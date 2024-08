Pino Insegno la Combina Grossa | Si Chiede la Sostituzione!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024)scatena una bufera in Rai, dopo aver fatto alcune dichiarazioni. Il pubblico insorge sui social. Ecco che cosa è successo! Nella puntata del 20 agosto di Reazione a Catena su Rai 1,ha regalato al pubblico un momento che farà discutere a lungo. Durante il gioco della Catena Musicale, il conduttore ha commesso una gaffe che ha scatenato l’ilarità in studio, ma ha anche provocato una valanga di critiche sui social. Tutto è iniziato quando gli Essenziali, uno dei team in gara, stavano cercando di indovinare la canzone collegata alla parola “Astronauta”. Fabrizio, uno dei concorrenti, sembrava aver capito il brano, ma il titolo gli sfuggiva. Alla fine, ha tirato fuori il titolo “Adventure of a Lifetime”, sperando fosse la risposta giusta., con il suo consueto spirito ironico, ha reagito cercando di ripetere la frase in inglese, ma con scarso successo.