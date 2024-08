Obama | Serve un presidente che pensi davvero ai cittadini e Kamala Harris può farlo SOTTOTITOLI

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2024 "Abbiamo bisogno diche si preoccupidei milioni didi questo Paese che ogni mattina si alzano per fare quel lavoro essenziale ma spesso ingrato, di curare i malati, di pulire le nostre strade, di consegnare i pacchi.unche si batta per difendere i loro diritti, che tratti per ottenere salari migliori e migliori condizioni di lavoro. Esarà quel. Yes, she can. Sì, lei può" così l'exdegli Stati Uniti Barack, intervenendo alla convention dei Democratici a Chicago. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev